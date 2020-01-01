بناء عمارة جديدة.. وزير النقل يقدم 3 اقتراحات لإرضاء سكان الشربتلي

دعا كامل الوزير، وزير النقل، أحد سكان عمارة الشربتلي والذي يعمل مهندسًا للانضمام للجنة الهندسية المشكلة من 6 أساتذة بجامعة عين شمس، لرصد وتقييم المخاطر على عمارة الشربتلي، بالزمالك بعد تصدع العمود الركني بها.وقال الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن العمارة آمنة تماما لن تنهار، ولن تسقط، ومن الممكن إزالة العمود بالكامل وبنائه من جديد، ومع ذلك إذا لم يطمئن سكان العمارة مستعدين لتنفيذ كل رغباتهم.وأضاف الوزير: "مستعدون لهدم العمارة وبنائها من جديد، إذا كان ذلك سيطمئن السكان، فمشروع المترو مشروع قومي بتكلفة 97 مليار جنيه، ولن يضير الدولة تحمل نصف مليار أخرى لاستمرار مشروع قومي بهذا الحجم".وتابع: "مستعدون أيضا لبناء عمارة للسكان في مكان آخر في الزمالك، إن كانوا متخوفين من التواجد بالقرب من محطة المترو، وسنحول العمارة لجراج متعدد الطوابق، أو يمكن دفع تعويضات لهم لشراء شقق أخرى".وأكد وزير النقل إلى أن الخط الثالث كان لازم يمر من الزمالك، طبقا للكثافة السكانية، مردفا: "اللي هتقوله اللجنة هيتنفذ، رغم إننا مهندسين، إلا إننا أصرينا على تشكيل لجنة محايدة، ولو التقرير معجبهمش نشكل لجنة ثانية، الخط الثاني بتكلفة 97 مليار جنيه، لن نبخل بنص مليار لبناء عمارة جديدة للسكان".وختم: "المترو مشروع قومي إن شاء الله سيتم على خير، وسكان الزمالك هيشكروا الحكومة المصرية على هذا المشروع".