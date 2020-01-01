أستاذ هندسة طاقة يوضح مميزات الطاقة المتجددة (فيديو)

قال حافظ السلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، إن الطاقة المتجددة تعتبر أحد العناصر المهمة التي تساعد في عملية التنمية بمصر، مؤكدًا أنه دون الطاقة المتجددة لا يمكن أن تكون هناك تنمية أو استثمار حقيقي في مصر.وأضاف السلماوي خلال مداخلة هاتفية عبر فقرة "الآن"، المُذاعة على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم، أن هناك معايير لتطبيق الطاقة المتجددة في مصر، منها الارتقاء بجودة الخدمة، ووصولها إلى جميع المشروعات التي تتم في الدولة، فضلًا عن تشجيع الطاقة المتجددة لما لها من مميزات كثيرة.وتابع: "من مميزات الطاقة المتجددة أنها نظيفة وآمنة على البيئة، بالإضافة استقرار أسعارها وإتاحتها للجميع، والاعتماد على مصادر محلية، بجانب أنها أحد المجالات الأساسية لجذب الاستثمارات".واستكمل: "الربط الكهربائي بين الدول يحقق مصلحة مشتركة، منها تصدير جزء من الفائض، وتحقيق مميزات اقتصادية في تبادل الطاقة لفترات الذروة بين مصر والبلاد الأخرى".