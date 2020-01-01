محمد الباز: قنوات معادية حاولت استغلال حادث «وليد» لإشعال فتنة

كشف الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور» تفاصيل صفع كويتي لكاشير مصري يدعى وليد في سوبر ماركت تابع لجمعية صباح الأحمد.وقال محمد الباز خلال برنامجه «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار» إن وليد صُفع 3 مرات من قبل كويتي، والفيديو أثار غضب قطاع كبير من المواطنين المصريين والكويتيين، لافتا إلى أن رئيس جمعية صباح الأحمد ناصر العتيبي استقال من منصبه تضامنا مع «وليد» واحتجاجا على ما جرى.وأكد أن ماحدث مع وليد «حادث فردي» والمخطئ سيعاقب، لكن قنوات معادية أشعلت الفتنة وبدأت الحديث عن كرامة المصريين.وتابع: «وزارة الهجرة لما وصلها الفيديو تحركت على الفور، وطبقا للبيان حصل تواصل بين وزيرة الهجرة نبيلة مكرم وقنصل عام مصر في الكويت، والقنصلية تحركت وتم القبض على المواطن الكويتي وتم تسجيل القضية جنحة».ولفت إلى أن الحادث فردي والتعامل معه بالقانون، لكن بعض الناس تحاول اشعال الموضوع، متابعا: «عشنا سنين كمصريين منداسين جوة وبرة، لكن دلوقتي حق المواطن المصري بييجي في أي مكان».