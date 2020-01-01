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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

سيد علي عن واقعة اعتداء كويتي على شاب مصري: راجل همجي

الأحد 26/يوليه/2020 - 07:58 م
الإعلامي سيد علي
الإعلامي سيد علي
رباب الأهواني
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علق الإعلامي سيد علي على واقعة اعتداء كويتي على شاب مصري، قائلًا:" إن هذا شخص همجي" مشيرًا إلى أن القصة ليس لها علاقة بالجنسية أو الدين.

وأضاف سيد علي، خلال تقديم برنامج "حضرة المواطن" المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم، أن هذا الشخص لا يجرؤ أن يفعل هذا في دولة مثل فرنسا أو غيرها من الدول الأجنبية.

وتابع: "دولة الكويت دولة محترمة وأميرها محترم وشعبها هو الشعب الوحيد من بين الدول العربية الذي تستطيع أن تصادقه".

وأشار الإعلامي سيد علي إلى أن هناك من يستغل هذه الواقعة لزعزعة العلاقة بين دولتي مصر والكويت، متابعًا:" مش هنخلص من الناس اللي عاوزة تولع الموضوع، لكن ما يهمنا هو الحفاظ على كرامة الإنسان وإنسانية في أي مكان".

وتعرض شاب مصري مقيم في دولة الكويت، لاعتداء بالضرب على يد مواطن كويتي، في واقعة وثقتها كاميرات المراقبة داخل جمعية "صباح الأحمد"، حيث يعمل الشاب "كاشير"، الأمر الذي أثار غضب ناصر ذعار العتيبى، رئيس الجمعية، حيث تقدم باستقالته نتيجة هذه الواقعة، مشددًا على استيائه من ضياع حقوق الوافدين العاملين في الجمعية عند الاعتداء عليهم وإهانتهم من قبل المواطنين الكويتيين نتيجة الضغوط القبلية التي تمارس على ضحايا وقائع الاعتداء من أجل دفعهم للتنازل عن تقديم شكاوى رسمية.

ووثقت واقعة الاعتداء الجديدة فى مقطع فيديو انتشر عبر صفحات الجالية المصرية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، كما جرى تداوله عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، وسط موجة غضب واستياء من الاعتداء على الشاب المصرى الذى يدعى "وليد"، حيث يظهر فى المقطع المصور المواطن الكويتى وهو يعتدى بالضرب ثلاث مرات على وجه الشاب المصرى، فيما تدخلت سيدة كانت تقف بجانبه ودفعته بعيدًا عنه، كما تدخل أفراد الأمن وعدد من العملاء الموجودين لإبعاد الرجل المعتدى عن الشاب.

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