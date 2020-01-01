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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مرشح الوفد بأسيوط يحث الأهالي على المشاركة في انتخابات الشيوخ

الأحد 26/يوليه/2020 - 07:52 م
العقيد محمد عبد
العقيد محمد عبد السلام على
إسلام نصير
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دعا العقيد محمد عبد السلام على، مرشح حزب الوفد بأسيوط، أهالي منطقة الوليدية بأسيوط، للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، وضرورة النزول يومي ١١ و١٢ أغسطس القادم للمشاركة في عملية الاقتراع في الداخل لاختيار من يمثلهم ويعبر عن احتياجاتهم.

وقال عبد السلام، خلال لقائه بأهالى أسيوط، إن صوت الناخبين أمانة ولابد أن يؤدوا هذا الواجب الوطني، وذلك حتى تظهر صورة مصر جيدة في الداخل والخارج مما يعكس حرص المصريين على المشاركة في الانتخابات، منوها بأن حزب الوفد يقدم الدعم الكامل لمرشحيه ويساهم في عمل الدعاية الانتخابية لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار مرشح حزب الوفد، للأهالي خلال جولته بمنطقة الوليدية، إلى أن وجود غرفة ثانية لمجلس النواب ممثلة في "الشيوخ" يدعم فكرة إضفاء الخبرة والمهارة والدراسة التحليلية العميقة لمشروعات القوانين والموضوعات التي يحيلها رئيس الجمهورية، ومن ثم سيتيح مجلس الشيوخ فرصة للتأني في القوانين ومعاونة مجلس النواب في مهامه المختلفة.

وأوضح للأهالي كيفية التصويت في العملية الانتخابية، والتنبيه على الالتزام بالتعليمات الوقائية اللازمة التى أقرتها الدولة أثناء عملية التصويت كارتداء الكمامة، والحفاظ على عدم التجمع أمام اللجان الانتخابية منعا لزيادة فرص انتشار فيروس كورونا.
العقيد محمد عبد السلام على
العقيد محمد عبد السلام على
العقيد محمد عبد السلام على
العقيد محمد عبد السلام على
العقيد محمد عبد السلام على
العقيد محمد عبد السلام على

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