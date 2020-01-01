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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

سعد الدين الهلالي يوضح الفرق بين أهل الرشد وأهل الاستخفاف

الأحد 26/يوليه/2020 - 06:15 م
سعد الدين الهلالي
سعد الدين الهلالي
رباب الأهواني
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قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن هناك فرقا كبيرا بين أهل الرشد وأهل الاستخفاف.

وأضاف "الهلالي" خلال تقديم برنامج "كن أنت" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مساء الأحد، أن أهل الرشد هم أهل المسؤولية، فالإنسان البالغ الرشيد الذي أصبح مسؤولًا ويُحاسب على أخطائه ويُثاب على فعله للخير هو من أهل الرشد، لافتًا إلى أن الأطفال والمجانين ليسوا مسؤولين وبالتالي هم ليسوا من أهل الرشد.

وأوضح أستاذ الفقه المقارن، أن أهل الاستخفاف هم أهل الاستغفال، أي شخص عاقل وبالغ سن الرشد وحواسه كامله وعقله وقلبه كاملين وحاضرين لكنه يُستخف به، حيث إنه يفرط في عقله وقلبه وضميره ويتركه لغيره يتحكم بها، فيستمع إلى رأي وفتوى الآخر ويسير خلفها دون إعمال لعقله.

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