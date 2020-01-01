سعد الدين الهلالي يوضح الفرق بين أهل الرشد وأهل الاستخفاف

قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن هناك فرقا كبيرا بين أهل الرشد وأهل الاستخفاف.وأضاف "الهلالي" خلال تقديم برنامج "كن أنت" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مساء الأحد، أن أهل الرشد هم أهل المسؤولية، فالإنسان البالغ الرشيد الذي أصبح مسؤولًا ويُحاسب على أخطائه ويُثاب على فعله للخير هو من أهل الرشد، لافتًا إلى أن الأطفال والمجانين ليسوا مسؤولين وبالتالي هم ليسوا من أهل الرشد.وأوضح أستاذ الفقه المقارن، أن أهل الاستخفاف هم أهل الاستغفال، أي شخص عاقل وبالغ سن الرشد وحواسه كامله وعقله وقلبه كاملين وحاضرين لكنه يُستخف به، حيث إنه يفرط في عقله وقلبه وضميره ويتركه لغيره يتحكم بها، فيستمع إلى رأي وفتوى الآخر ويسير خلفها دون إعمال لعقله.