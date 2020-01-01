الجزائر: إغلاق مداخل العاصمة مع توسع تفشي كورونا

أعلنت قيادة الدرك الوطني بالجزائر، مساء اليوم، عن غلق جميع مداخل العاصمة في إطار تطبيق الإجراءات الخاصة بمكافحة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد١٩".وأوضحت قيادة الدرك الوطني، أنه تم غلق جميع مداخل ولاية الجزائر العاصمة مع استثناء الأشخاص الذي يحملون رخص تنقل استثنائية من هذا القرار.يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل ٩ وفيات جراء إصابتهم بكورونا و٥٩٣ إصابة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.