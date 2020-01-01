نجوى كرم تبهر متابعيها بإطلالة كاجوال (صور)

شاركت المطربة نجوى كرم، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام" صورًا جديدة لها.وظهرت المطربة نجوى كرم بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت (بنطلون أنيق من الجينز باللون الأزرق الفاتح، ونسقت معه توب جذاب أبرز جمالها ورشاقتها، وانتعلت كوتشي أبيض أنيق).واعتمدت نجوى كرم على مكياج أسود اللون، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الناعم، كما أختارت تسريحة جذابة لشعرها البني الطويل تكشف جمالها.وأحيت نجوى كرم مؤخرًا حفلًا أونلاين وذلك لاتباع الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.