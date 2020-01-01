غزة دون إصابات بكورونا اليوم

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ظهر اليوم الأحد، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في القطاع.وأفادت الصحة في تقريرها اليومي حول آخر مستجدات كورونا، بأنه لم يتم إجراء أي فحص خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لوكالة "سوا".وأوضحت أن إجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة بلغ 13716 عينة، منها 13640 عينة سلبية، و76 عينة إيجابية.