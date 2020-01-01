ضبط ربة منزل بكيلو بانجو في السويس

تمكنت إدارة تأمين المجرى الملاحى بالإسماعيلية بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس من ضبط ربة منزل مقيمة بالقنطرة شرق الإسماعيلية وبحوزتها 4 لفافات بداخلها نبات يشتبه فى كونه نبات البانجو المخدر وزنت كيلو جرام تقريبًا وهاتف محمول.وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول للإتصال بعملائها تم إتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.