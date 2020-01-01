إحالة عاطل بتهمة قتل عامل فى المطرية للجنايات

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار أحمد عز المحامي العام الأول، إحالة عاطل للجنايات بتهمة قتل عامل خلال مشاجرة بينهما.البداية كانت بتلقي قسم شرطة المطرية، بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة ومصرع شخص داخل موقف سيارات، وعلى الفور توجهت قوة من مباحث القسم لمكان البلاغ، وتبين العثور على جثة سائق به عدة طعنات.وبإجراء التحريات حول الواقعة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلا وتوجد خلافات بينه وبين المجني عليه بسبب سخرية الأخير من المتهم عدة مرات.وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد مكان المتهم وألقي القبض عليه وإحالته للنيابة للتحقيق.