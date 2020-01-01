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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

برلمانى: 25 مليون شقة مخالفة فى مصر

الأحد 26/يوليه/2020 - 02:06 ص
شقة مخالفة
شقة مخالفة
رباب الأهواني
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كشف البرلماني خالد عبد العزيز، سبب ارتفاع نسبة مخالفات البناء في مصر، قائلًا: «إن طيلة الـ50 عامًا الماضية لم تضع الدولة مخططات تفصيلية للمناطق العشوائية حتى بلغت العقارات المخالفة أكثر من 3 ملايين مبنى، بإجمالي 25 مليون وحدة سكنية مخالفة».

وأضاف «عبد العزيز»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، هذا الرقم تم الوصول إليه بعد الإحصائيات التي وصلت إلى البرلمان المصري، متابعًا: «نحن بصدد إصدار قانون للبناء الموحد جديد يتيح للمواطن استخراج التراخيص بكل سهولة وفى وقت وجيز».

وأشار«عبد العزيز»، إلى أن من اشترى وحدة سكنية مخالفة كان يعلم أنها مخالفة وحصل عليها بقيمة متدنية لا تساوي قيمتها الأساسية في حال أنها نفذت على أسس قانونية سليمة، مشددًا على أن القانون منح المشتري حق إقامة دعوى على صاحب العقار من أجل إلزامه دفع قيمة المصالحة.

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