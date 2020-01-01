دير المحرق يبدأ استقبال الزيارات بإجراءات احترازية.. الإثنين

أعلن دير السيدة العذراء المحرق العامر بأسيوط برئاسة الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير، أنه سوف يتم فتح أبواب الدير للمعمودية والزيارة، وذلك ابتداءًا من يوم الإثنين الموافق 27 يوليو المقبل، بداية من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة الرابعة مساءً.وأكد الدير، في بيان له، على ضرورة مراعاة أخذ الاحتياطات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد والتي تتثمل في ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، مؤكدًا أن دخول المنطقة الأثرية بالدير من الساعة العاشرة صباحًا.وكان الدير قد أعلن الفتح التدريجي منذ عدة أيام بدأت باستقبال المعمودية ولكن بأعداد محدودة مع الحجز المسبق قبل زيارة الدير، وخلال الأسبوع الجاري سيتم استقبال الزوار من الأقباط ولكن بأعداد محدودة.