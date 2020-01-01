جانتس: لبنان وسوريا يتحملان مسئولية أي تهديد من أراضيهما ضد إسرائيل

وأكد جانتس أن إسرائيل لن تسمح بانتهاك سيادتها، وأنها ستبذل قصارى جهدها للحفاظ على أمن الإسرائيليين، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وأجرى رئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال مارك ميلي، زيارة إلى إسرائيل التقى خلالها جانتس، وبنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، وأفيف كوخافي رئيس الأركان الإسرائيلي، ويوسي كوهين رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".وناقشوا، خلال اجتماعاتهم، خطر التهديدات الإيرانية على أمن إسرائيل.وشن شلاح الطيران بجيش الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، قصفا جويا على منطقة مجدال شمس قبالة هضبة الجولان السورية المحتلة، وعلى ريف القنيطرة السوري، مستهدفا عدة مواقع تابعة للجيش هناك.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إنه تم قصف المنطقة التي أُطلق منها صاروخ تجاه طائرة مسيرة إسرائيلية، مؤكدا أن تل أبيب تعتبر سوريا هي المسئولة عن إطلاق الصواريخ تجاه الحدود.