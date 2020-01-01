خبير اقتصادي: السيارات الكهربائية موفرة وستكون في متناول الجميع

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار، إن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي حول السياسات الاستراتيجية لصناعة السيارات وتطوير صناعة القطن، كان لافتًا للنظر.وأضاف "بدرة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، أن مصر تتبنى نهجًا جديدًا ليكون لديها تطور لصناعة استراتيجية، من خلال تطوير بعض الشركات مثل "النصر" لصناعة السيارات، مما يجعل مصر تلاحق التطور العالمي في عالم الصناعة.وأوضح أن مصر تتعاون مع البلدان المتقدمة مثل الصين، لتصنيع السيارات الكهربائية، والتي لها أكثر من فائدة، منها الحفاظ على البيئة، والتوفير في الأسعار لتكون في متناول الجميع، وفتح أسواق جديدة، وخلق علاقات استراتيجية في الصناعة الثقيلة مع أوروبا لتطبيق النهج الأوروبي مع الصناعة الصينية.