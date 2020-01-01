الديهي: حزب المعارضة التركي يدعو لتأميم الاستثمارات القطرية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن حزب الشعب التركي المعارض دعا إدارته لتأميم الاستثمارات القطرية، وذلك حال فوزه في انتخابات الرئاسة التركية.ووجه "الديهي"، رسالة خلال حلقة برنامجه "بالورقة والقلم"، والمذاع عبر فضائية "ten"، للقطريين حذرهم فيها من تأميم أموالكم قائلًا: "أموالكم ستصادر وتضيع هباءً".وأكد أن أردوغان، اختار يوم 24 مايو لافتتاح "آيا صوفيا" كمسجد، وهو يصادف نفس اليوم الذي حول الكنيسة لمتحف في نفس اليوم من عام 1935.وأوضح أن ما فعله أردوغان من احتفالات أمس، وكأنه أراد أن يقول حجوا إلى إسطنبول ولا تحجوا إلى مكة ولا فلسطين، كما أن أنصار أردوغان يروجون لفتح آيا صوفيا على أنه فتح إسلامي.