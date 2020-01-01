«إسنا للعزل»: لم نستقبل حالات مصابة بكورونا منذ أسبوع

قال الدكتور حسام فتحي، المتحدث الإعلامي باسم مستشفى إسنا للعزل، إنهم نجحوا في تحقيق "صفر إصابات" بفيروس كورونا المستجد، موضحا أنهم بدأوا العمل كمستشفى عزل في 25 مارس الماضي وكانت فترة عصيبة.وأضاف المتحدث الإعلامي باسم مستشفى إسنا للعزل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، أنهم لم يستقبلوا أي حالة مصابة بفيروس كورونا منذ أسبوع، لافتا إلى مغادرة كل الحالات الموجودة بالمستشفى، ويوجد فقط 6 حالات بالعناية المركزة سلبيين لفيروس كورونا، ولكن حالتهم غير مستقرة.وأوضح أن المستشفى جار تعقيمها، وستعود لاستقبال الحالات العادية بعد خروج الست حالات الموجودين بالعناية المركزة.