«الإسكان الاجتماعي»: سحب الوحدة من المواطن عند اكتشاف عدم استخدامها

تحدثت الدكتورة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي، عن الوحدات التي تم توفيرها لمحدودي الدخل بالتعاون مع البنك العقاري المصري العربي.ونصحت "عبدالحميد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، المواطنين بالتقديم في هذه الوحدات عند الحاجة إليها وليس لتوفيرها لأبناء في المستقبل أو لبيعها بعد استلامها، لأن ذلك التصرف يحرم آخرين في حاجة إلى هذه الوحدات، مفيدة بأنه سيتم سحب الوحدة من المواطن عند اكتشاف عدم استخدامها.وأضافت: أن التشطيبات في "سكن مصر" أقل في المستوى من "دار مصر"، مشيرة إلى أن مشروع "جنة" هو الأعلى والأفضل في التشطيبات والمظهر العام.وأوضحت أن المقدم الذي سيتم دفعه في هذه المناطق يختلف من منطقة لأخرى، ففي "سكن مصر" المقدم يصل إلى 40 ألف جنيه، بينما مقدم "دار مصر" يصل إلى 60 ألف جنيه، وأما "جنة" يصل فيها المقدم إلى 80 ألف جنيه.