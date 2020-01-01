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السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محافظ الدقهلية: 60% من مخالفات البناء والتعديات تم التصالح فيها

السبت 25/يوليه/2020 - 05:58 م
أيمن مختار
أيمن مختار
الشيماء زيدان
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تحدث الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن فتح ملف التعديات على أراضي الدولة، وما يخصه من قانون التصالح في مخالفات البناء.

وقال"مختار"، خلال مداخلة عبر الزووم مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إن المحافظة كان لديها حوالي 223 مخالفة بناء تمت إزالتها بالتعاون مع القطاع الأمني.

وأكد أن المحافظة تخطت الخطة المستهدفة للقضاء على مخالفات المباني، مشيرًا إلى أن 60% من طلبات المخالفات والتعديات تم التصالح عليها.

وأفاد بأن المبالغ المتوقع تحصيلها من مخالفات البناء تصل إلى مليارات الجنيهات، والتي سوف تعود إلى المواطن مرة أخرى في صورة خدمات.

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