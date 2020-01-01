رئيس مدينة الأقصر يتفقد أعمال تطوير منطقة شرق السكة الحديد

تفقد العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر،السبت، مستجدات أعمال تطوير وتجميل منطقة شرق السكة الحديد بحي شرق، ميدان الرئيس السيسى بحي جنوب، برفقة نشأت عدلي مدير الإدارة الهندسية ومارى روحي مدير إدارة الكهرباء، أحمد عبدالصبور مدير المتابعة الميدانية.وأكد رئيس المدينة أن أعمال التطوير والتجميل تتضمن إعادة الرونق الجمالى للميادين وإضفاء مظهر حضارى وجمالى لها.وأضاف أنه يسعى جاهدًا للارتقاء بمنظومة النظافة، مؤكدًا أن هناك خطة وضعت من قبل رئاسة مدينة الأقصر لرفع كفاءة الشوارع والميادين لإعادة الشكل الحضارى للمدينة ومنع أسباب التلوث البيئى والبصرى والحفاظ على الصحة العامة وتحقيق أعلى معدلات للسيولة المرورية داخل مدينة الأقصر.