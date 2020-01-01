داعية: العشر الأوائل نفحة عظيمة جدا من الله

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن العشر الأوائل من شهر ذي الحجة بها اليوم المشهود، وهو يوم عرفة خير أيام السنة كلها، الذي به أكثر عتق من النار، وصيامه لغير الحاج يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، مستشهدا بقول الله تعالى: "وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً".وأضاف الشيخ رمضان عبدالمعز، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن سيدنا موسى أمر بالتقرب إلى الله من خلال العبادة من أجل أن يلقى الله عز وجل، لافتًا إلى أن سيدنا موسى خلال الثلاثين يوما يتقرب فيهم إلى الله، وصام لله ثلاثين يوما خلال شهر ذي القعدة، ثم العشر الأوائل من شهر ذي الحجة.وأشار إلى أن الذكرى تنفع المؤمنين فيما يعرفونه، لافتًا إلى أن العشر الأوائل نفحة عظيمة جدا من الله سبحانه وتعالى، وعلينا أن نغتنم الفرصة، لأن الحكمة ضالة المؤمن، مؤكدا أنها أيام بها الخيرات والبركات والنفحات.واستدل على ذلك بحديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "إِنَّ لِرَبِّكُمْ عزَّ وجلَّ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ، فَتَعَرَّضُوا لَهَا، لَعَلَّ أَحَدَكُمْ أَنْ تُصِيبَهُ مِنْهَا نَفْحَةٌ لا يَشْقَى بَعْدَهَا أَبَدًا".