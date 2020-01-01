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السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

عبلة الكحلاوي لمروجي شائعة وفاتها: اتقوا الله حرام عليكم (فيديو)

السبت 25/يوليه/2020 - 03:49 م
عبلة الكحلاوي
عبلة الكحلاوي
ياسمين عباس
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علقت الدكتورة عبلة الكحلاوي، الداعية الإسلامية، على الشائعة التي انتشرت مؤخرًا بوفاتها، مطمئنة جمهورها أنها تنعم بصحة جيدة، قائلة: والله أنا بألف خير وفي نعمة، وعايشة في كرم ربنا، وربنا يسامح اللي كل شوية يطلعوا شائعة وفاتي".

ووجهت الدكتورة عبلة الكحلاوي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "بيت دعاء" المذاع على فضائية "ten"، اليوم السبت، حديثها لمرددي شائعة وفاتها: "اتقوا الله حرام عليكم، من فضلكم كفاية خصوم، هنبقى بين إيد ربنا في لحظات، وربنا يهديكم، إحنا لينا دور وبلدنا محتاجانا أوي".

وأكدت الداعية الإسلامية، أن الشائعة لها تأثير خطير على المجتمع، معقبة ساخرة: "مصر بأكملها تعرضت لنحو 30 ألف شائعة خلال شهرين، وأنا كان ليا فيهم نصيب بترديد شائعة وفاتي مرتين، أنا كدة باخد حسنات والله.

وتابعت: "أنا بحب الناس كلها ومبعرفش أكره حد، أنا عايشة بتوجيه ربنا سبحانه وتعالى، المفروض كورونا كانت تسيب تأثير طيب في نفوس الناس". اضغط

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