رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانية تطالب الأحزاب بضرورة دمج ذوى الإعاقة فى الحياة السياسية

السبت 25/يوليه/2020 - 03:13 م
هبة هجرس
هبة هجرس
إسلام نصير
طباعة
أكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس أن النخب والكتل والأحزاب السياسية مطالبة بضرورة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة دمجًا فعليًا في كل أنشطتها السياسية، وأن تتفاعل برامجها الانتخابية مع تطلعات واحتياجات هذه الشرائح بإيجابية.

وأشارت هجرس إلى أن عدم دمج النخب والكتل والأحزاب السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة السياسية يمثل خسارة هذه النخب والكتل والأحزاب السياسية في معركتها الانتخابية لشريحة من المجتمع لها ثقل عددي كبير وتواجد شعبي واضح ليس فقط لكون الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون أكثر من 13% من تعداد السكان في مصر بحسب آخر تعداد رسمي مصري للسكان، ولكن أيضا لأن هذه الشرائح يهتم بقضاياها كل أب وأم وزوج وزوجة وابن وابنة وأخ وأخت لشخص ذو إعاقة بما يعني أن قضاياهم ومشكلاتهم تمس بشكل مباشر أكثر من 40% من المجتمع المصري.

وأوضحت هجرس أنه وفي الوقت الذي تنعم فيه مصر بقيادة سياسية تعمل وبقوة على حصول كل الشرائح المجتمعية على حقوقها وفي مقدمتها شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي الوقت الذي أصبح لمصر دستور قوي ينصف هذه الشريحة، سواء بنصوص مواده الصريحة أو بروح نصوصه وفي الوقت الذي أصبح للأشخاص ذوي الإعاقة إسهامات واضحة في الحياة العامة بفضل وجود كوادر من بينهم قادرة على العطاء باحترافية واقتدار جاء غياب تمثيلهم في قوائم انتخابات مجلس الشيوخ، ليمثل انتكاسة في مجال دمجهم في الحياة السياسية، وتراجعًا في ملف حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على كامل حقوقهم، واختبار حقيقي لإيمان النخب والتكتلات والأحزاب السياسية بأهمية تطبيق روح الدستور وضرورة وجود من يمثلون هذه الشريحة بين مرشحيهم في كل أشكال التمثيل الانتخابي في مصر حتى مع غياب نص قانون يلزم بوجود أشخاص ذوي إعاقة في القوائم الانتخابية مثلما هو حاصل في انتخابات مجلس النواب.

وأشارت هجرس إلى أن القوائم الانتخابية لمجلس الشيوخ، والتي أعلن عنها مؤخرًا بشكل نهائي ظهر فيها واضحًا وجود تمثيل لشرائح مجتمعية تم ذكرها في الدستور بما يعني أن النخب والأحزاب السياسية أخذت بروح الدستور المصري في ضرورة وجود ممثلين لهذه الشرائح بين مرشحيها متسائلة: "فلماذا غاب الأخذ بروح الدستور في تمثيل شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة؟".

وناشدت هجرس النخب والكتل والأحزاب السياسية بأن تسير على نهج الرئيس عبدالفتاح السيسي في العمل على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة دمجًا كاملًا، مؤكدة أن الاشخاص ذوي الإعاقة يثقون كل الثقة بأن الرئيس وهو يختار من بين القامات المجتمعية للتعيين في عضوية مجلس الشيوخ سوف ينصف الأشخاص ذوي الإعاقة كعادته ويختار كفاءات من بينهم، حرصًا على أن تكون فئات الإعاقة حاضرة في جميع القوانين التي يبدى فيها مجلس الشيوخ رأيه للعرض على مجلس النوب وحتى تصبح هذه القوانين أكثر حساسية لقضايا ومشكلات الأشخاص ذوي الإعاقة وقبل هذا لتحفيز المجتمع كله على العمل على دمجهم بشكل كامل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل موعد صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة بالمحافظات

موعد صرف معاشات أغسطس 2020 من البريد المصري

المواعيد الرسمية لصرف معاشات شهر أغسطس قبل عيد الأضحى 2020

موجة ثانية.. ارتفاع قياسي في إصابات كورونا بـ40 دولة

الصور

image description

كواليس مباراة الأهلى وسموحة

image description

أحدث «لوك» لـ سمية الخشاب بالأزرق وفراشات (صور)

image description

الشوط الأول| الزمالك وبيراميدز

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

الأكثر قراءة

وفاة مدرس بالدقهلية.. تزوج عليها فجردته من ملابسه وعذبته حتى الموت

«التنمية المحلية»: مالك الشقة ليس مسئولًا عن التصالح

السادات «خفيف الروح»: سخر من جولدا مائير وجهًا لوجه.. وحل نزاعًا على جاموسة

موجة ثانية.. ارتفاع قياسي في إصابات كورونا بـ40 دولة

إنفوجراف

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

السادات «خفيف الروح»: سخر من جولدا مائير وجهًا لوجه.. وحل نزاعًا على جاموسة

لهذا السبب.. مفيد فوزى اعتبر غناء عمرو دياب ومحمد فؤاد «زيطة» وعلى حميدة «راعى معيز»

«رفض التلحين للسادات وعبدالناصر ظلمه».. خبايا علاقة كمال الطويل بالرؤساء

فيلم أوقع بينهما مدى الحياة.. سر الخصومة الكبرى بين هنيدى ومحمد فؤاد

نجم الساعة

السادات «خفيف الروح»: سخر من جولدا مائير وجهًا لوجه.. وحل نزاعًا على جاموسة

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الشاي الأخضر يحمي من فيروس «نورو»

طريقة تمنع حدوث السكتة الدماغية

عالم مناعة: فيروس كورونا باق للأبد

البرازيل: تأجيل احتفالات كرنفال «ساو باولو» السنوي بسبب كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
رقصة ألمانية مع الذئاب التركية!
د.كريمة الحفناوى
مصر ومخاطر الوجود التركى فى ليبيا
صفاء النجار
فى بيوت الله «3»
جمال طه
كيف أجبر التدخل المصرى تركيا على مراجعة مخططاتها فى ليبيا؟
المزيد

الثقافة

في الذكرى الأولي لرحيله.. أبرز 5 أعمال فنية قدمها «الفيشاوي»

صدور ترجمة «مدن مستقبليّة: العمارة والمخيّلة» لـ پول دوبراشتيك

مكتبة الإسكندرية تعرض فيلم «جمال عبدالناصر- الأسطورة والزعيم»

فنون هيئة الكتاب تستعرض مسيرة رائد الفن محمود سعيد