إمام «إخوان الدم والسيف».. 8 معلومات عن خطيب «آيا صوفيا»

جدل كبير أثير عقب إلقاء رئيس الشئون الدينية في تركيا، علي أرباش، أول خطبة جمعة من متحف "آيا صوفيا" بمدينة إسطنبول، بعد تحويله إلى مسجد منذ 86 عامًا، بعنوان "آيا صوفيا سمة الفتح.. وأمانة الفاتح"، وظهر خطيب مسجد آيا صوفيا في صلاة الجمعة وهو يحمل سيفًا ولم يفهم أحد من المواطنين حول العالم دلالة ذلك.في السطور التالية، ترصد "الدستور" معلومات عن خطيب مسجد آيا صوفيا بعد خطبته بالسيف المثيرة للجدل.- ولد أرباش في "كبادوز" بمحافظة أردو في تركيا.- يبلغ من العمر 59 عامًا، من مواليد 1961.- تم تعيينه رئيسًا للشئون الدينية في 2017 خلفًا لمحمد غورمز.- يجيد أرباش اللغتين العربية والفرنسية.- لديه 4 أولاد يتعامل معهم الأتراك وجماعة الإخوان وكأنهم مشايخ.- تخرج فى جامعة مرمرة.- تخصص في الدراسات الإسلامية.- يتعامل معه أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية وكأنه إمام للمسلمين في أنحاء العالم كافة.