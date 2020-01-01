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السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

195 وفاة بكورونا في إيران

السبت 25/يوليه/2020 - 01:08 م
كورونا في إيران
كورونا في إيران
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، أنها سجلت 195 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي عدد الوفيات التي سجلتها إيران حتى الآن إلى 15 ألفا و484 حالة وفاة.

كما تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2316 حالة إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد حتى الآن إلى 288 ألفًا و839 حالة، بحسب ما نقلته وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء عن المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري.

كما أعربت المتحدثة باسم الصحة الإيرانية عن سعادتها بأن إجمالي عدد المتعافين من هذا المرض على صعيد البلاد بلغ حتى الآن 251 ألفا و319 شخصا، حيث غادروا المستشفيات والمراكز العلاجية؛ مشيرة في الوقت نفسه إلى أن 3 آلاف و670 شخصا من المصابين يخضعون للعناية المشددة نظرا لوضعهم الصحي الحرج.

كما بينت أن مليونين و302 ألفا و634 شخصا خضعوا لفحص الكشف عن الإصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد حتى الآن.

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