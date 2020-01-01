دير السيدة العذراء بأسيوط يفتح أبوابه تدريجيا 30 يوليو

أعلن دير السيدة العذراء مريم بجبل أسيوط؛ في بيانا له، إعادة فتح أبوابه أمام الأقباط؛ الخميس 30 يوليو، على أن يتم إغلاقه الجمعة 31 يوليو أمام الأقباط نهائيا؛ فيما يتم استئناف فتح أبوابه السبت 1 أغسطس المقبل.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في 7 أغسطس المقبل، لبدء صوم العذراء مريم والذي يستمر لمدة 15 يوما ينتهي في 22 أغسطس.وكان أعلن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أنه يستمر العمل بمقررات وتوصيات البيان الأخير الصادر عن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بتاريخ 27 يونيو الماضي.واختتم أنه بالنسبة لكنائس القاهرة والإسكندرية (إيبارشية قداسة البابا) يتم مد العمل بقرار تأجيل عودة القداسات بها إلى يوم الإثنين 3 أغسطس المقبل، لبدء الفتح التدريجي لخدمة القداسات.