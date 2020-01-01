أحلام بإطلالة جذابة في سيارة مكشوفة عبر انستجرام

شاركت الفنانة أحلام، جمهورها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، أحدث جلسة تصوير لها.وظهرت أحلام بإطلالة جذابة وخضعت لجلسة التصوير داخل سيارة كلاسيكية مكشوفة، وعلقت أحلام على صورها، قائلة: "صباحكم سعادة مثل السعادة اللي في قلبي.. صباحكم ورد وفل وياسمين".ويذكر أنه تتميز النجمة الإماراتية أحلام بحبها للفخامة والسيارات الفارهة بمواصفات خاصة وقياسية، وتعتبر سيارات أحلام هي الأغلى والأسرع في العالم.