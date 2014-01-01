كورونا يلغي أكبر معرض حرفي إفريقي في بوركينا فاسو

ألغي المعرض الدولي للفنون الحرفية في واغادوغو وهو من أكبر الملتقيات الإفريقية بسبب جائحة كوفيد-19 بعدما كان مقررًا أن يقام نهاية السنة الحالية في بوركينا فاسو.وقال المدير العام للمعرض درامان تو في بيان "نظرا إلى التطور المقلق المتواصل لمرض كوفيد-19 في بوركينا فاسو والعالم ألغيت الدورة السادسة عشرة من المعرض التي كانت مقررة أساسا من 29 أكتوبر إلى الثامن من نوفمبر" 2020.وكانت دورة العام 2020 ستقام بمشاركة ثلاثة آلاف عارض و300 طرف شار، وأوضح تو أن الموعد الجديد للمعرض "سيعلن لاحقا".ومنذ تأسيسه العام 1984 ألغي المعرض مرة واحدة العام 2014 بسبب فيروس إيبولا.وسجلت في بوركينا فاسو البلد الفقير الواقع في غرب إفريقيا، 1081 إصابة أدت إلى 53 حالة وفاة على ما أظهرت حصيلة رسمية الجمعة.