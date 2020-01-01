النيجر: فتح أجواء الرحلات الدولية أول أغسطس المقبل

ذكرت حكومة النيجر أنها ستعيد فتح أجوائها للرحلات الدولية اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل بعد إغلاقها في 17 مارس 2020 ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمنع انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19).وأشارت الحكومة، في بيان رسمي، إلى أن المسافرين القادمين إلى النيجر يتعين عليهم لدى وصولهم تقديم نتائج إجراء اختبار يفيد بعدم إصابتهم بفيروس (كوفيد ـ 19) على أن يكون هذا الاختبار قد أجرى قبل السفر بثلاثة أيام على الأقل، مضيفة أن المسافرين سيخضعون لدى وصلهم أيضا لاختبار سريع للتأكد من خلوهم من الفيروس.وأوضح بيان الحكومة أن المسافرين الذين لم يجروا أي اختبار للكشف عن إصابتهم بالفيروس سيتعين عليهم دفع رسوم مقابل إجراء اختبار لهم لدى وصولهم إلى البلاد، أما المسافرون من النيجر فيجب عليهم تقديم نتائج إجراء اختبار يفيد بعدم إصابتهم بفيروس (كوفيد ـ 19).يذكر أن النيجر أعادت فتح الأماكن الترفيهية والمؤسسات التعليمية، إلا أنها ما زالت تغلق حدودها البرية مع دول الجوار، وكانت النيجر قد أعلنت عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا على أراضيها في 19 مارس الماضي، وأوضحت في أبريل الماضي أن احتياجاتها المالية لمكافحة فيروس كورونا تقدر بنحو 600 مليار فرنك إفريقي.