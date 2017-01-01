صبا مبارك بإطلالة كاجوال (صور)

شاركت الفنانة صبا مبارك، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، بصور جديدة لها.وظهرت صبا مبارك بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت "توب" جذاب باللون البنى، ونسقت معه بنطلون كاجوال جينز أبرز رشاقتها وأنوثتها.واعتمدت صبا مبارك مكياج ناعم أبرز جمالها، حيث استخدمت اللون الأسود للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك، كما اعتمدت تسريحة الشعر القصير الكيرلي وهو ما زادها جاذبية.يذكر أن أحدث أعمال الفنانة صبا مبارك، مسلسل "عبور" الأردني الذي شاركت به فى السباق الرمضاني الماضي 2019.وشاركت صبا مبارك في البطولة سامر إسماعيل، رنا جمول، منصور الفيلي، ومن إخراج محمد حكشي.