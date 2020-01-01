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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

«التنمية المحلية»: القبض على أى صاحب عمارة يهرب من التصالح

السبت 25/يوليه/2020 - 04:42 ص
الدكتور خالد قاسم
الدكتور خالد قاسم
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن صاحب العقار هو المسئول عن التقدم للتصالح، مشيرًا إلى أنه في حال رفض ذلك، على السكان أن يتوجهوا بعقودهم للنيابة العامة، والتي تقوم باستدعائه للتصالح على العقار لأن المخالفة باسمه.

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن من قام بالبيع للناس هو المسئول المسئولية الأصيلة بإتمام إجراءات التصالح، وفي حال صاحب العمارة هرب أو سافر، يتم القبض عليه، وقيامه بالدفع سواء صاحب العمارة أو شركائه أو المقاولين معه.

ولفت إلى أنه إذا جاء الموعد النهائي وصاحب العقار لم يتصالح ستتخذ ضده الإجراءات القانونية.

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