«خرج من رحم الإخوان العفن».. أردوغان على نهج جده المحتل في اغتصاب «آيا صوفيا»

قال الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستغل الدين سياسيا لتحقيق مطامعه في قضية "آيا صوفيا"، مشيرا إلى أن استغلال الدين في السياسة لا يفيد الدين ويفسد السياسة ويحول الشخص إلى قاتل ولص وخادع للجميع.وأضاف الباز في برنامجه "آخرالنهار"، المذاع على فضائية النهار، أن محمد الفاتح عندما دخل القسطنطينية غازيا ومحتلا، حول آيا صوفيا من كنيسة إلى مسجد، وبعدها تم تحويله إلى كنيسة مرة أخرى، ثم تم الاتفاق على تحويلها إلى متحف، إلى أن قرر أردوغان تحويلها إلى مسجد.وأوضح الباز أن أروغان حول آيا صوفيا إلى مسجد لأسباب سياسية بحتة واستمرارا لحالة التحدي الذي يخوضه مع العالم صلى الجمعة في آيا صوفيا وجلس يقرأ القرآن فيها.وأشار إلى أن أردوغان المفترض أنه رئيس لكل المواطنين في الدولة لكنه يذهب بنفسه ويقرأ القرآن في حالة مغازلة صريحة للمسملين للعب على عواطفهم، موضحا أنه نفس منطق جماعة الإخوان وأردوغان خرج من هذا الرحم العفن.وأكد أن أردوغان حاول اللعب على عواطف المسلمين ليوهم العالم أنه إمام المسلمين الذي حول كنيسة إلى مسجد.