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رئيس التحرير التنفيذي
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«الولاء مدفوع مقدمًا».. محمد الباز: معتز مطر وعزوز وأبوخليل «مراكيب أردوغان»

الجمعة 24/يوليه/2020 - 10:42 م
الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز
أحمد عبد العزيز
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استعرض الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، عددا من التدوينات لإعلام الإخوان في تركيا، خلال برنامجه «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار» وهم يهللون للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسبب تحويل آيا صوفيا إلى مسجد، وإقامة صلاة الجمعة فيه اليوم.

وكتب معتز مطر في تغريدة على موقع «تويتر»: «الذي نفسي بيده وكأنه يوم الفتح.. الآلاف يتسابقون مكبرين باكين ليجدوا لهم موطئ قدم بجوار آيا صوفيا.. الناس تقول لبعضها جمعة مباركة وكأنهم ينطقونها للمرة الأولى.. سلام وتحية عطرة على روح فاتح القسطنطينية وصلاة وسلام على الهادي الأمين».

بينما كتب سليم عزوز خلال تغريدة له على «تويتر»: «لا تحتاج أن تكون إسلاميا لتفرح بما تشاهده الآن من نقل لصلاة الجمعة من مسجد آيا صوفيا.. يكفي أن تكون مسلمًا، ولا تحتاج أن تكون مسلمًا لتشارك في الفرحة، فيكفي أن تكون حرًا، إنها معركة الاستقلال والتبعية.. المجد لأردوغان».

وكتب هيثم أبوخليل: «صلاة الجمعة من مسجد آيا صوفيا، وآلاف في الانتظار لدخول الساحات».

وعلق: «مراكيب أردوغان كتير، فلما تلاقي واحد من دول كاتب حاجة لأردوغان لازم تعرف أنه قابض الثمن مقدمًا، وأنه من أصحاب الولاءات المدفوعة».

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