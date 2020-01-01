رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القضاء الإدارى يستبعد نجل حسين صبور من قائمة المرشحين لمجلس الشيوخ

الجمعة 24/يوليه/2020 - 10:14 م
نجل حسين صبور
نجل حسين صبور
عماد سليمان
طباعة
قضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى "حقوق حريات"، اليوم الجمعة، بقبول الدعوى المقامة من عمر هريدى المحامي، وإلغاء القرار الصادر من لجنة فحص أوراق المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ بقبول أوراق ترشح أحمد حسين فايق صبور.

وأقام عمر هريدى الدعوى رقم 47680 لسنة 74 ق، وطالب فيها بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة القاهرة، بإدراج صبور فى كشف أسماء المرشحين بالنظام الفردي بانتخابات مجلس الشيوخ الدائرة الأولى.

وقالت المحكمة إن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية المقررة قانونًا، وتعين قبولها شكلًا، بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.

وتضمنت الدعاوى ما بين الطعون على قرارات مختلفة للهيئة الوطنية للانتخابات، جاء بعضها يطالب بإدراج أسماء بعض المستبعدين من الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ وإلغاء قرار عدم قبول أوراقهم وإعادة تقديمها.

وجاءت الطعون الأخرى تطالب باستبعاد بعض من المقبول أوراق ترشحهم على المقاعد الانتخابية لمجلس الشورى لاستبعادهم من خوض الانتخابات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصدر بـ«التعليم» يكشف سبب التأخر في إعلان نتيجة الثانوية

السيسى ورئيس أوكرانيا يبحثان الأزمة الليبية هاتفيًا

حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة.. أسماء رؤساء المباحث

المستشفيات تودع «كورونا»: أنهينا العزل.. ونبدأ «التأمين الصحى الشامل»

الصور

image description

أحدث «لوك» لـ سمية الخشاب بالأزرق وفراشات (صور)

image description

الشوط الأول| الزمالك وبيراميدز

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

الأكثر قراءة

ألقاهم أمام القطار.. أب يقتل أطفاله الثلاثة في المنيا

«التعليم» تكشف مفاجأة بشأن نتيجة الثانوية العامة 2020

«التنمية المحلية»: مالك الشقة ليس مسئولًا عن التصالح

الصحة: 659 إصابة جديدة بكورونا و38 وفاة

إنفوجراف

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

لهذا السبب.. مفيد فوزى اعتبر غناء عمرو دياب ومحمد فؤاد «زيطة» وعلى حميدة «راعى معيز»

«رفض التلحين للسادات وعبد الناصر ظلمه».. خبايا علاقة كمال الطويل بالرؤساء

فيلم أوقع بينهما مدى الحياة.. سر الخصومة الكبرى بين هنيدى ومحمد فؤاد

سر ديني عمره 62 عامًا.. هل وافق عبد الناصر على تأجيل صلاة الجمعة؟

نجم الساعة

«رفض التلحين للسادات وعبد الناصر ظلمه».. خبايا علاقة كمال الطويل بالرؤساء

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

يسهل خسارة الوزن.. 3 فوائد هامة لعصير البصل

طبيب يحذر من عواقب كورونا على القلب

موعد صرف معاشات أغسطس 2020 من البريد المصري

الصحة العالمية: لا مجال للتساهل في سلامة لقاح كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
رقصة ألمانية مع الذئاب التركية!
د.كريمة الحفناوى
مصر ومخاطر الوجود التركى فى ليبيا
صفاء النجار
فى بيوت الله «3»
جمال طه
كيف أجبر التدخل المصرى تركيا على مراجعة مخططاتها فى ليبيا؟
المزيد

الثقافة

صدور رواية "أحببتك قبل أن أراك" للكاتبة نرمين عِشرة

اليوم.. «شباب لايف» و«السيرك» على مسرح عبدالوهاب

«الأعلى للثقافة» يناقش مرور 68 عامًا على ثورة 23 يوليو.. الأحد

مصطفى عبيد: على المثقفين أن يتحدوا لمواجهة الإرهاب الديني (حوار)