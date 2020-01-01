القضاء الإدارى يستبعد نجل حسين صبور من قائمة المرشحين لمجلس الشيوخ

قضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى "حقوق حريات"، اليوم الجمعة، بقبول الدعوى المقامة من عمر هريدى المحامي، وإلغاء القرار الصادر من لجنة فحص أوراق المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ بقبول أوراق ترشح أحمد حسين فايق صبور.وأقام عمر هريدى الدعوى رقم 47680 لسنة 74 ق، وطالب فيها بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة القاهرة، بإدراج صبور فى كشف أسماء المرشحين بالنظام الفردي بانتخابات مجلس الشيوخ الدائرة الأولى.وقالت المحكمة إن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية المقررة قانونًا، وتعين قبولها شكلًا، بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.وتضمنت الدعاوى ما بين الطعون على قرارات مختلفة للهيئة الوطنية للانتخابات، جاء بعضها يطالب بإدراج أسماء بعض المستبعدين من الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ وإلغاء قرار عدم قبول أوراقهم وإعادة تقديمها.وجاءت الطعون الأخرى تطالب باستبعاد بعض من المقبول أوراق ترشحهم على المقاعد الانتخابية لمجلس الشورى لاستبعادهم من خوض الانتخابات.