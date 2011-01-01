الباز: «25 يناير» رد فعل غاضب لا يرتقي لـ«ثورة»





ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز برنامج «آخر النهار» على شاشة قناة «النهار» من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن "25 يناير" رد فعل ثوري غاضب لا يرقى إلى الثورة، لافتا إلى أن الثورة الحقيقية هي التي تؤدي إلى تغيير نظام حكم أو تغيير نمط الحياة المجتمعية للبشر.وأضاف الباز خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن 23 يوليو 1952 و30 يونيو 2013 هما فقط الذي من الممكن أن نطلق عليهم لفظ ثورة، أما 1919 فلم تُحدث تغيير جذري في المجتمع، وثورة الزعيم الراحل أحمد عرابي أيضَا لم تفعل شيء سوى أنها جاءت إلينا بالإنجليز، و25 يناير 2011 جاءت لنا بنظام الإخوان الفاشي.وأكد الباز أن ثورة 30 يونيو أطاحت بنظام فاشي، والشعب كسحه ومشاه، وقطعت الطريق أمام تحويل مصر لدولة دينية.