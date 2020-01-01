«شباب الأحزاب» تطلق استمارة للتطوع في حملات مرشحيها بانتخابات الشيوخ

حملة محمد عزمى

حملة محمود القط

حملة محمد السباعي

حملة محمد عمارة

حملة عمرو عزت

أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين استمارة التطوع في حملات مرشحيها في القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠، إيمانًا بأن الحياة السياسية قائمة علي المشاركة والتواصل بين كافة الدوائر بداية من المواطن إلى صناع القرار.وتضمن الاستمارة تسجيل البيانات بالإضافة إلى اختيار حملة المرشح، وفقا لمحل إقامة المتطوع وبياناته.مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتامرشح القائمة الوطنية من أجل مصرقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتامرشح القائمة الوطنية من أجل مصرقطاع شرق الدلتامرشح القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع وسط وشمال وجنوب الصعيدمرشح القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع وسط وشمال وجنوب الصعيد.www.facebook.comالدكتور-محمد-عمارة-Dr-Mohamed-Emara-121875829617803www.facebook.comمحمود-القط-Mahmoud-Elkot-109265360870756www.facebook.comمحمد-عزمي-Mohamed-Azmy-109210214211660www.facebook.comعمرو-عزت-Amr-Ezat-100602891747700www.facebook.comMohamed-Elsebaei-محمد-السباعي-108153427651831