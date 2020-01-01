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الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«شباب الأحزاب» تطلق استمارة للتطوع في حملات مرشحيها بانتخابات الشيوخ

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:31 م
المرشحين لانتخابات
المرشحين لانتخابات الشيوخ
محمد الشريف - إسلام نصير
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أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين استمارة التطوع في حملات مرشحيها في القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠، إيمانًا بأن الحياة السياسية قائمة علي المشاركة والتواصل بين كافة الدوائر بداية من المواطن إلى صناع القرار.

وتضمن الاستمارة تسجيل البيانات بالإضافة إلى اختيار حملة المرشح، وفقا لمحل إقامة المتطوع وبياناته.

حملة محمد عزمى
مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا

حملة محمود القط
مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر
قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا

حملة محمد السباعي
مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر
قطاع شرق الدلتا

حملة محمد عمارة
مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع وسط وشمال وجنوب الصعيد

حملة عمرو عزت
مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع وسط وشمال وجنوب الصعيد.

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www.facebook.comمحمود-القط-Mahmoud-Elkot-109265360870756

www.facebook.comمحمد-عزمي-Mohamed-Azmy-109210214211660

www.facebook.comعمرو-عزت-Amr-Ezat-100602891747700

www.facebook.comMohamed-Elsebaei-محمد-السباعي-108153427651831

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