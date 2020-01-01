«شباب الأحزاب» تطلق استمارة للتطوع في حملات مرشحيها بانتخابات الشيوخ
الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:31 م
محمد الشريف - إسلام نصيرطباعة
أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين استمارة التطوع في حملات مرشحيها في القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠، إيمانًا بأن الحياة السياسية قائمة علي المشاركة والتواصل بين كافة الدوائر بداية من المواطن إلى صناع القرار.
وتضمن الاستمارة تسجيل البيانات بالإضافة إلى اختيار حملة المرشح، وفقا لمحل إقامة المتطوع وبياناته.
حملة محمد عزمى
مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا
حملة محمود القط
مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر
قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا
حملة محمد السباعي
مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر
قطاع شرق الدلتا
حملة محمد عمارة
مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع وسط وشمال وجنوب الصعيد
حملة عمرو عزت
مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع وسط وشمال وجنوب الصعيد.
www.facebook.comالدكتور-محمد-عمارة-Dr-Mohamed-Emara-121875829617803
www.facebook.comمحمود-القط-Mahmoud-Elkot-109265360870756
www.facebook.comمحمد-عزمي-Mohamed-Azmy-109210214211660
www.facebook.comعمرو-عزت-Amr-Ezat-100602891747700
www.facebook.comMohamed-Elsebaei-محمد-السباعي-108153427651831
وتضمن الاستمارة تسجيل البيانات بالإضافة إلى اختيار حملة المرشح، وفقا لمحل إقامة المتطوع وبياناته.
حملة محمد عزمى
مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا
حملة محمود القط
مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر
قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا
حملة محمد السباعي
مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر
قطاع شرق الدلتا
حملة محمد عمارة
مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع وسط وشمال وجنوب الصعيد
حملة عمرو عزت
مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع وسط وشمال وجنوب الصعيد.
www.facebook.comالدكتور-محمد-عمارة-Dr-Mohamed-Emara-121875829617803
www.facebook.comمحمود-القط-Mahmoud-Elkot-109265360870756
www.facebook.comمحمد-عزمي-Mohamed-Azmy-109210214211660
www.facebook.comعمرو-عزت-Amr-Ezat-100602891747700
www.facebook.comMohamed-Elsebaei-محمد-السباعي-108153427651831