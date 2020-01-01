«المؤتمر» يؤكد دعمه للقيادة السياسية فى مواجهة الإرهاب

قالت الدكتور هناء سليمان، أمين حزب المؤتمر بالجيزة، إننا نؤكد دعمنا الكامل للقيادة السياسية، للحفاظ على الوطن ومواجهة أي مخاطر تواجه البلاد، ومواجهة جماعات الإرهاب التي تحاول العبث بمقدرات الدولة المصرية.وأضافت أمين المؤتمر في بيانها اليوم الجمعة، أن الحزب بقيادة الربان عمر المختار صميدة انتهج النهج الوطنى كعادته بالوقوف والدعم غير المحدود للقيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يتخذه من قرارات بهذا الشأن للحفاظ على الأمن القومي المصرى، والاصطفاف خلف القيادة السياسية للحفاظ على الأمن القومي للبلاد، ومواجهة الجماعات الإرهابية التي تسعى لبث الفتنة في المنطقة.