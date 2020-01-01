الاتحاد الإفريقي يدعو لوضع اتفاق ملزم بشأن سد النهضة

دعا الاتحاد الإفريقي، اليوم الجمعة، مصر والسودان وإثيوبيا إلى العمل على وجه السرعة لوضع اللمسات الأخيرة على نص اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، حسبما أفادت شبكة سكاي نيوز في خبر عاجل لها منذ قليل.وفي بيان صادر عن رئيس الاتحاد الإفريقي، رئيس جنوب إفريقيا، الرئيس سيريل رامافوزا، قال إن مكتب جمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي يرحب بتقرير خبراء الاتحاد الإفريقي حول المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة بين الدول الثلاث.وأوضح أنه يعكس تقدمًا ملحوظًا في المفاوضات وعرض خيارات لحل القضايا القانونية والتقنية العالقة.