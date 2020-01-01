رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الطفولة والأمومة» يشارك في جلسات البرلمان العربي للطفل

الجمعة 24/يوليه/2020 - 04:33 م
الدكتورة سحر السنباطي،
الدكتورة سحر السنباطي،
فاتن خديوى _ سارة سعودى
طباعة
أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن مشاركة 4 أطفال وهم أعضاء البرلمان العربي للطفل، في الدورة الرابعة والختامية للبرلمان، والتي عقدت عن بعد في الشارقة في الفترة من 19 – 23 يوليو الجاري عبر تطبيق "zoom "، تحت عنوان "حق الطفل في الصحة"

وشارك في الجلسات كلًا من "رنا أحمد شوقي 16 عاما، أدهم محمد عبد الرحيم 16 عاما، شهد أحمد محمد 15 عاما، عبد الرحمن عفت علي 15 عاما"، وبالتنسيق مع الاستاذ اسماعيل النكلاوي ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وأعربت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن بالغ سعادتها بمشاركة بنات وأولاد المجلس في البرلمان العربي والذي تتبناه دولة الإمارات طبقا لتوصيات جامعة الدول العربية، وقد تم تأسيسه بهذا الشكل الراقي، ليؤكد على أهمية حق الأطفال في المشاركة، لافتة إلى أنه يعد نهجا جديدا يعلمهم تولي القيادة والمسؤولية والمشاركة الجادة، فضلا عن تبادل التجارب والخبرات بين البلدان والتعلم من الثقافات المختلفة.

وأكدت أن المجلس القومي للطفولة والأمومة قد اتخذ عدة خطوات استباقية في مجال مشاركة الأطفال، وذلك لخلق جيل واع ومدرك لحقوقه وواجباته وفقًا للدستور والمواثيق الوطنية والدولية، لافتة إلى أهمية موضوع الجلسة وهو "حق الطفل في الصحة" وأنه على رأس أولويات الحقوق والتي تضمن حقه في البقاء والنماء السليم، مؤكدة على أهمية التنشئة السليمة والصحية للأطفال وخاصة في مرحلة الطفولة المبكرة والتي تعد العمر الذهبي للطفل، مشيدة أمين عام المجلس، بهذه المبادرة التي تتبناها دولة الإمارات الشقيقة والتي تعكس مدى الاهتمام بتنشئة الطفل والتأكيد على حقوقه،

كما أدلى الأطفال بتوصياتهم المتعلقة بموضوع الجلسة، والتي تمثلت حياة الطفل بعد جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وضرورة رفع وعي الأمهات والآباء حول صحة الطفل أثناء الحمل وما بعد الولادة بالإضافة إلى أهمية تطعيم أولادهم، كما أكدوا على أهمية مرحلة الطفولة المبكرة وضرورة الحرص على صحة الطفل النفسية في هذه المرحلة والتي ستساهم بشكل كبير في تشكيل حياته فيما بعد، وأوصوا بضرورة إنشاء مراكز طبية مجهزة لدعم الأسر الفقيرة بالإضافة إلى الوعي الذاتي ومحاربة الجهل والأساليب البدائية للتعامل مع الأمراض بشكل عام. فضلا عن أهمية تلقى الطفل الرضاعة الطبيعية منذ ساعاته الأولى، وأهمية الحرص على وضع برنامج تغذية سليم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عنصر بـ«خلية الفيديوهات المفبركة»: حصلنا على تمويل من عبدالله الشريف لإثارة الرأي العام

تامر حبيب لـ منة شلبي: «بحبك حب محدش عرفه ولا صادفه» (فيديو)

«التنمية المحلية»: مالك الشقة ليس مسئولًا عن التصالح

قذفهم البحر.. انتشال كامل ضحايا شاطئ الصفا بالإسكندرية

الصور

image description

أحدث «لوك» لـ سمية الخشاب بالأزرق وفراشات (صور)

image description

الشوط الأول| الزمالك وبيراميدز

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

الأكثر قراءة

حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة.. أسماء رؤساء المباحث

«التعليم» تكشف مفاجأة بشأن نتيجة الثانوية العامة 2020

«التنمية المحلية»: مالك الشقة ليس مسئولًا عن التصالح

تامر حبيب لـ منة شلبي: «بحبك حب محدش عرفه ولا صادفه» (فيديو)

إنفوجراف

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

سر ديني عمره 62 عامًا.. هل وافق عبد الناصر على تأجيل صلاة الجمعة؟

حكاية أرخص أجر تقاضاه أحمد زكي في حياته.. «ساندوتش فول على حساب يحيى الفخراني»

كيف حصل «يوسف شعبان» على عشرات الأدوار والزوجات في وقت قليل؟

أخطر أزمة في حياة يحيى الفخراني.. اتهموه بازدراء الأديان وارتكاب فعل فاضح

نجم الساعة

سر ديني عمره 62 عامًا.. هل وافق عبد الناصر على تأجيل صلاة الجمعة؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

يسهل خسارة الوزن.. 3 فوائد هامة لعصير البصل

طبيب يحذر من عواقب كورونا على القلب

موعد صرف معاشات أغسطس 2020 من البريد المصري

الصحة العالمية: لا مجال للتساهل في سلامة لقاح كورونا

مقالات الرأي
جمال طه
كيف أجبر التدخل المصرى تركيا على مراجعة مخططاتها فى ليبيا؟
مدحت بشاى
يوليو وقوانا الناعمة
د. محمد عفيفي
ثورة 23 يوليو فى عيون بريطانية
ماجد حبته
مَن يتآمر على تونس؟
المزيد

الثقافة

اليوم.. «شباب لايف» و«السيرك» على مسرح عبدالوهاب

«الأعلى للثقافة» يناقش مرور 68 عاما على ثورة 23 يوليو.. الأحد

مصطفى عبيد: على المثقفين أن يتحدوا لمواجهة الإرهاب الديني (حوار)

الفنان محمد عبد القدوس مرشدا سياحيا لـ حسين رياض