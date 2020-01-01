دير القديسة دميانة يحذر من مجهولين يدعون صفة رهبان

حذر دير القديسة دميانة بالبراري؛ من أشخاص مجهولين يتصلون تليفونيا بالفتيات منهن امرأة تدعي الراهبة أغابي وبصحبتها شخص آخر تقدمه على أنه الراهب ميخائيل أب اعتراف راهبات الدير ويحاولان أثناء المكالمة استدراج البنات للحديث عن أمورهن الشخصية.وأكد الدير في بيانا له: هؤلاء الأشخاص لا ينتمون إلى الدير ويرجو من أبناء الكنيسة توخي الحذر عند التعامل في مثل هذة الحالات؛ والانتباه إلى الأساليب الملتوية التى تنطوي على الخداع.وكان أعلن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أنه يستمر العمل بمقررات وتوصيات البيان الأخير الصادر عن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بتاريخ 27 يونيو الماضي.واختتم أنه بالنسبة لكنائس القاهرة والإسكندرية (إيبارشية قداسة البابا) يتم مد العمل بقرار تأجيل عودة القداسات بها إلى يوم الإثنين 3 أغسطس المقبل، لبدء الفتح التدريجي لخدمة القداسات.