عمرو ربيع: الأحزاب مُطالبة باختيار كوادر شبابية لـ«الشيوخ»

قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الأحزاب مطالب منها اختيار كوادر شبابية سياسية جديرة بالقيام بمهام ووظائف مجلس الشيوخ على أكمل وجه.وأوضح "ربيع" في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أنه يجب أن تكون أهدافهم النهائية هو تحقيق المصلحة العليا للبلاد والنهوض بالحياة التشريعية في مصر بما سينعكس على كافة النواحي داخل المجتمع المصري، سواء النواحي السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعي.وأشار إلى أن مجلس الشيوخ مقيد بصلاحيات معينة مرتبطة بما يحيله إليه رئيس الجمهورية من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية، وكذلك أخذ رأيه في مواد الدستور والموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أن المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ يجب أن يضعوا نصب أعينهم تحقيق المصلحة العامة والعمل على كيفية إثراء الحياة السياسية من خلال هذا المجلس.