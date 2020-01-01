بخصم يصل لـ70%.. حزب الغد يقدم خدمات رعاية صحية للمواطنين

قدم حزب الغد، برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، خدمة صحية متكاملة لكل المواطنين في كافة المحافظات، وأكد رئيس حزب الغد، أن الحزب تعاقد مع عدد من المستشفيات واستهدف كافة التخصصات الطبية من أشعة وتحاليل وكشوفات، وبعض المستشفيات لتقديم خدمة مميزة للمواطنين بنسبة خصم تصل إلى 70 % وذلك باشتراك سنوي رمزي لتقديم رعاية صحية متكاملة.في السياق ذاته أكد تحسين مطر، نائب رئيس الحزب لشئون التعمير، وأمين عام جنوب القاهرة، أن هذه الخدمة تشمل رعاية صحية مميزة بأسعار مخفضة للجميع، بتغطية 50000 ألف جنيه لكل فرد سنويا مع دعمه المادي لاشتراكات بعض الحالات.وأشار نائب رئيس الحزب لشؤون التعمير إلى أن الهدف من ذلك هو تطوير العمل الخدمي، والرعاية الصحية للمواطنين بكافة المحافظات بجانب العمل السياسي.