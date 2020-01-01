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الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

الاحتلال الإسرائيلي يمدد اعتقال محافظ القدس لـ7 أيام

الجمعة 24/يوليه/2020 - 12:52 م
اعتقال محافظ القدس
اعتقال محافظ القدس
أ ش أ
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مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اعتقال محافظ القدس عدنان غيث 7 أيام للتحقيق في زنازين سجن عسقلان.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن المحامي رامي عثمان قوله: إنه تم تأجيل النظر في قضية محافظ القدس حتى يوم الخميس المقبل.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت المحافظ غيث من منزله في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة الأحد الماضي، وتظاهر العشرات من أبناء القدس رفضا لتمديد اعتقاله أمام المحكمة وطالبوا بالإفراج عنه.

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