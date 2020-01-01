بعد سرقة نصف مليون جنيه.. تفاصيل إحالة المتهمين بقتل موظف بالسلام

أمرت نيابة السلام بإحالة المتهمين بقتل موظف بشركة عقارات بعد سرقة مبلغ نصف مليون جنيه منه، لمحكمة الجنايات.ووجهت النيابة للمتهمين تهمة قتل المجنى عليه "عبد الحميد.ش" موظف بشركة عقارات، بهدف سرقة نصف مليون جنيه منه خاصة بالشركة.وكشف أمر الإحالة عن أن المتهمين هم وليد.س، رمضان ف، وحيد.ع، عاطلين وأقروا بارتكابهم جريمة قتل المجنى عليه باستخدام سلاح أبيض مطواه وذلك بعد استدراجه.وأقر المتهم الأول بارتباطه بصداقه مع المجنى عليه وقبل ارتكاب الواقعة بـ٣ أيام كانوا يجلسان سويا، وأخبره المجنى عليه بتوجهه لسحب مبلغ نصف مليون جنيه من البنك خاصة بالشركة الذى يعمل بها، فأخبره المتهم بأنه سيرتب لمقابلته بسيارته خشيا عليه من التحرك بهذا المبلغ فى المواصلات.ويوم الواقعة قابله المجنى عليه بالقرب من البنك، واتفق المتهم مع باقى المتهمين بمقابلته بالطريق، وبالفعل قاموا بمقابلته والركوب خلف المجنى عليه وبمجرد الوصول لإحدى المناطق الهادئة قاموا بالتعدى عليه بالسلاح الأبيض حتى أصبح جثه هامدة، وقاموا بإلقاء جثته بالقرب من منطقة الخانكة بعد التخلص من كل أغراضه وإثبات شخصيته.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام يفيد بالعثور على جثة شخص بمنطقة نائية، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد هوية المجنى عليه وتبين بأنه موظف بشركة عقارات وكان بحوزته مبلغ نصف مليون جنيه.وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم وبسؤالهما أقروا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن مكان المبلغ المسروق، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة.