ضبط 4636 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.وأسفرت جهود تلك الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 4636 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1457 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 214 مخالفة سير دون تراخيص، و23 دراجة نارية مخالفة، و23 مخالفة موقف عشوائي، و27 مخالفات شروط الترخيص.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.