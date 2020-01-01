خبير اقتصادي: إعادة هيكلة العمالة الزائدة تخفض خسائر الشركات

قال الدكتور محمد شعير، الخبير الاقتصادي والعضو المنتدب السابق لشركة النصر للتصدير والاستيراد، احدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه يمكن الاستفادة من العمالة الزائدة في الشركات من خلال رفع كفاءتهم وخضوعهم لعمليات التدريب والتأهيل واكتساب الخبرات والمهارات في مجال الإنتاج والتصنيع.وأضاف في تصريح لـ " الدستور" أن هناك مصانع وشركات لديها نقص في العمالة، وبالتالي يجب توزيع تلك العمالة الزائدة على الأماكن التي تحتاجها، وتدبير فرص عمل لهم بدلا من تسريحهم وإدراجهم ضمن نسبة البطالة في البلاد، مؤكدا أن التخلي عن العمالة الزائدة سيصبح عبئا أكبر على الدولة ويؤثر بالسلب على حركة الأسواق والاقتصاد بوجه عام.وأشار إلى أهمية تدخل القطاع الخاص لتولي خطة تدريب وتعزيز كفاءة وقدرات العاملين بالمصانع والشركات خاصة العمالة الزائدة التي ترغب الدولة في التخلي عنهم، مؤكدا أن الدور المجتمعي للقطاع الخاص قادر على تولي هذا الأمر، خاصة أن هذا القطاع يتمتع بوجود خبرات عديدة في مجال الإدارة وريادة الأعمال والاستشارات المالية والفنية والمهنية.