رئيس كوريا الجنوبية يشدد على حماية المقيمين بالخارج من كورونا

طمأن الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، اليوم الجمعة، الكوريين الجنوبيين المقيمين في الخارج على أن حكومته ستواصل كل الجهد لمساعدتهم وحمايتهم خاصة في مواجهة جائحة كورونا.وأكد مون مجددا تعهده بذلك أثناء اجتماع عبر الفيديو مع مجموعة من الكوريين في الخارج، ووصفهم جميعا بأنهم دبلوماسيون مدنيون مصدر فخر لكوريا الجنوبية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.وأوضح الرئيس الكوري الجنوبي أن الدولة لديها واجب لحماية الأرواح والسلامة لشعبها ورعاياها في الخارج، ومنذ تفشي فيروس كورنا المستجد تبذل حكومة سول أقصى جهد لها من أجل عودة الكوريين في الخارج وسط إغلاق الحدود عالميا.وأضاف مون أن أكثر من 40 ألف شخص من 117 دولة عادوا عبر طائرات مستأجرة إلى كوريا الجنوبية، وأعادت طائرتان عسكريتان لكوريا الجنوبية في وقت سابق من اليوم 293 عاملا كوريا جنوبيا من العراق إلى البلاد.ودعا الرئيس الكوري الجنوبي وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية إلى مواصلة لعب دور رئيسي في تقديم الدعم، قائلًا "مكانة البلاد قد تعززت بفضل سيطرتها الفعالة على انتشار كورونا بدون إغلاق حدودها أو إغلاق أي مناطق".وأوضح أن ذلك أصبح ممكنا بفضل مشاركة الناس طواعية في مكافحة كورونا على أساس الوعي الشعبي الناضج.وانضم إلى الاجتماع ممثلو الجاليات الكورية في مدينة ووهان بوسط الصين ونيودلهي الهندية ونيويورك الأمريكية وطوكيو اليابانية وهانوي الفيتنامية وبانكوك التايوانية، فضلا عن كبار المبعوثين هناك.