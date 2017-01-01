تفاصيل إصابة الفنان ميل جيبسون بكورونا ونقله للمستشفى

نقل الممثل الشھیر میل جیبسون، إلى المستشفى في لوس أنجلوس، عقب تشخیص إصابته بفیروس كورونا قبل عدة أشھر.وذكرت صحیفة "دیلي تلجراف" البريطانية عن ممثل لـ"جیبسون"، أن الفنان البالغ من العمر 64 عامًا، تم تشخیص إصابته بالفیروس في شھر أبریل الماضي، ثم قضى أسبوعًا في المستشفى في لوس أنجلوس، حیث تم علاجه بجرعات من دواء "ریمدیسیفیر"، وظھرت نتائج اختباره سلبیة في وقت لاحق.وحسب الصحيفة، شوھد غیبسون في محل بقالة في كالیفورنیا مع صدیقته روزالیند روس، في مارس الماضي، قبل وقت قصیر من دخوله المستشفى.ورحب جیبسون وروس، اللذان بدآ المواعدة في عام 2014، بطفلھما الأول معًا في عام 2017.ویعتبر الطفل الصغیر لارس جیرارد، ھو الطفل التاسع لجیبسون والأول لروس.