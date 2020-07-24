216 ألفًا و667 إصابة بكورونا في فرنسا

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في فرنسا 216 ألفًا و667 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم بتوقيت باريس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في فرنسا جراء الإصابة الفيروس وصلت إلى 30 ألفًا و185، في حين تعافى من مرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس، 80 ألفًا و599 مصابًا حتى الآن.وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل حوالي 26 أسبوعًا.