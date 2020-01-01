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الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن تحذر موسكو من نشر أسلحة مضادة للأقمار الصناعية

الجمعة 24/يوليه/2020 - 05:32 ص
الاقمار الصناعية
الاقمار الصناعية
وكالات
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أعلنت واشنطن أن مسألة عدم نشر أسلحة مضادة للأقمار الصناعية ستكون الرئيسية أثناء المشاورات حول الأمن الإستراتيجي مع روسيا في فيينا، متهمة موسكو بنشر تلك الأسلحة.

وأعاد المبعوث الأمريكي الخاص لشئون الرقابة على الأسلحة، مارشال بيلينجسلي، نشر بيان للقيادة الفضائية للبنتاجون، يتهم روسيا باختبار أسلحة مضادة للأقمار.

وأضاف أن "هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق، وهذه ستكون المسألة الرئيسية التي ستناقش الأسبوع المقبل في فيينا".

وأكد أن الولايات المتحدة ستحمي نفسها من التهديدات في الفضاء، وستقوم بردع تلك التهديدات والقضاء عليها.

وكان البنتاجون قد اتهم روسيا باختبار أسلحة مضادة للأقمار الصناعية، لكن وزارة الدفاع الروسية أكدت أنها اختبرت قمرًا للرصد، تمت بواسطته مراقبة قمر روسي آخر عن مسافة قريبة.

يذكر أن آخر مشاورات روسية – أمريكية حول الاستقرار الإستراتيجي جرت في فيينا في 21 و22 يونيو الماضي، ومن المقرر أن تجري الجولة المقبلة الأسبوع القادم.

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